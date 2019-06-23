Herkes Chicharito zannediyordu ama... Diagne'nin yerine süper forvet! Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." sözleri sonrası sarı kırmızılıların Chicharito lakaplı Javier Hernandez ile görüştüğü iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.