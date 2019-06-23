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Herkes Chicharito zannediyordu ama... Diagne'nin yerine süper forvet! Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." sözleri sonrası sarı kırmızılıların Chicharito lakaplı Javier Hernandez ile görüştüğü iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.
23 Haziran 2019 Pazar 11:04
Güncelleme: 23.06.2019 11:22
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Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
Mbaye Diagne'nin Al Nassr kulübüyle olan görüşmeleri olumlu sürerken, Senegalli yıldızın yerine gelecek isim de basına sızdı.
Cimbom'da son olarak gündeme West Ham United forması giyen Javier Hernandez gelmişti.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." ifadelerinden sonra sarı kırmızılı kulübün Diagne ile yollarını ayırıp Javier Hernandez ile masaya oturduğu belirtilmişti.