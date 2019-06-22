Dursun Özbek: 21 milyon euro alacağım var | Video haber
Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten 21 milyon ?euro alacağı olduğunu söyledi. Özbek, "Mustafa cengiz ve yönetimi bir buçuk yıldır borcu ödemek için en ufak girişimde bulunmadı." dedi.
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