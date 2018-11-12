Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim

    Hasan Şaş boş durmadı, yıldız golcüyü izlemeye gitti.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 01:59:37 Güncelleme: 07:58:36
    Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim

    Ümit Davala, Kayserispor karşısında takımı sahada yönetirken, yanında da Levent Şahin vardı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim

    PFDK'dan 8 maç men cezası alan Hasan Şaş ise farklı bir görevdeydi.

    Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim

    Teknik direktör Fatih Terim'in, Kayseri'ye getirmediği antrenörünü İngiltere'ye gönderdiği Hasan Şaş'ın burada Norwich'in, Milwall'ı 4-3 yendiği maçı seyrettiği ortaya çıktı.

    Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim

    Antrenör Şaş'ın zorlu maçta 2 gol atan ve sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Teemu Pukki'yi takip ettiği belirtildi.

    Hasan Şaş boş durmuyor! İşte izlediği yıldız isim

    Bu sezon Championship'te 13 maça çıkan Finlandiyalı golcü, 7 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN