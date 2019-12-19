Gürses Kılıç'tan şok sözler! 'Efendi sandığımız Muslera...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Gürses Kılıç'tan şok sözler! "Efendi sandığımız Muslera..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından bir anda ortalık karışmıştı. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullanırken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın hedefinde ise Muslera vardı. İşte Kılıç'ın birbirinden çarpıcı o sözleri...
19 Aralık 2019 Perşembe 12:05 Güncelleme: 19.12.2019 12:05
Gürses Kılıç'tan şok sözler! Efendi sandığımız Muslera...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 turunda elenen Tuzlaspor cephesinde Galatasaray isyanı sürüyor...

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Gürses Kılıç'tan şok sözler! Efendi sandığımız Muslera...

Olaylı karşılaşmanın ardından ilk olarak Galatasaray cephesinden bir açıklama gelmişti.

Gürses Kılıç'tan şok sözler! Efendi sandığımız Muslera...

CANAVARLARI UZAKLAŞTIRIN
Galatasaray Kulübü, Tuzla maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yaparken TFF'yi göreve çağırmıştı;

Gürses Kılıç'tan şok sözler! Efendi sandığımız Muslera...

"Karşılaşma sonrası yaşananların, aldığı galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışılan bir algı olması üzüntü vericidir.

Gürses Kılıç'tan şok sözler! Efendi sandığımız Muslera...

Canımızı en çok acıtan Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.

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