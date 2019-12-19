Gürses Kılıç'tan şok sözler! "Efendi sandığımız Muslera..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından bir anda ortalık karışmıştı. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullanırken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın hedefinde ise Muslera vardı. İşte Kılıç'ın birbirinden çarpıcı o sözleri...
19 Aralık 2019 Perşembe 12:05
Güncelleme: 19.12.2019 12:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 turunda elenen Tuzlaspor cephesinde Galatasaray isyanı sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olaylı karşılaşmanın ardından ilk olarak Galatasaray cephesinden bir açıklama gelmişti.
CANAVARLARI UZAKLAŞTIRIN Galatasaray Kulübü, Tuzla maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yaparken TFF'yi göreve çağırmıştı;
"Karşılaşma sonrası yaşananların, aldığı galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışılan bir algı olması üzüntü vericidir.
Canımızı en çok acıtan Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar, spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.