Gürses Kılıç'tan şok sözler! "Efendi sandığımız Muslera..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından bir anda ortalık karışmıştı. Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullanırken, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın hedefinde ise Muslera vardı. İşte Kılıç'ın birbirinden çarpıcı o sözleri...

19 Aralık 2019 Perşembe 12:05 Güncelleme: 19.12.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





