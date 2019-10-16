Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamanın ardından ara transfer döneminde yapılacak değişiklikler bekleniyordu... Takımdan gönderileceklerin yanı sıra kadroya dahil edilmesi beklenen isimler de büyük ölçüde belli oldu. Hareketli dakikaların yaşandığı sarı kırmızılılarda bir de transfer piyangosu denilecek türden bir teklif var: 14 milyon Euro! İşte Galatasaray'daki gelişmeler ve günün transfer sürprizi...

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:00 Güncelleme: 16.10.2019 16:14
Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

İlk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada bulunan sarı kırmızılılar ara transfer dönemi hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Son oynanan Gençlerbirliği beraberliği sonrasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle kadro yapısında dev bir neştere hazırlanıyor.

Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Ara transferde gelecek ve gidecek isimlerin listesi hemen hemen belli olurken Terim raporunu tutmayı sürdürüyor.

Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Tüm bunlar yaşanırken ve sarı kırmızılılar, takımı ayağa kaldıracak bir proje için harekete geçerken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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