Günün transfer piyangosu! Galatasaraylı yıldıza 14 milyon Euro | Son dakika haberleri

Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamanın ardından ara transfer döneminde yapılacak değişiklikler bekleniyordu... Takımdan gönderileceklerin yanı sıra kadroya dahil edilmesi beklenen isimler de büyük ölçüde belli oldu. Hareketli dakikaların yaşandığı sarı kırmızılılarda bir de transfer piyangosu denilecek türden bir teklif var: 14 milyon Euro! İşte Galatasaray'daki gelişmeler ve günün transfer sürprizi...