Şenol Güneşten Fatih Terime fark! - Galeri - Fotomaç
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

'Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri' listesi güncellendi. Yeni sıralamada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yakın takipçisi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e fark attı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:52:51 Güncelleme: 11:03:35
Güneş'ten Terim'e fark!
Güneşten Terime fark!

Football World Rankings B.V. şirketi dünya futbolunun en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi.

İşte yeni puanlamalar sonrası güncellenen sıralama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneş'ten Terim'e fark!
Güneşten Terime fark!

1 - Ernesto Valverde
Barcelona
15.160 puan

Güneş'ten Terim'e fark!
Güneşten Terime fark!

2 - Diego Simeone
Atletico Madrid
13.427

Güneş'ten Terim'e fark!
Güneşten Terime fark!

3 - Massimiliano Allegri
Juventus
12.791

Güneş'ten Terim'e fark!
Güneşten Terime fark!

4 - Marcelo Gallardo
River Plate
12.418

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