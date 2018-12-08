Şenol Güneşten Fatih Terime fark! - Galeri - Fotomaç
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Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!
'Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri' listesi güncellendi. Yeni sıralamada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, en yakın takipçisi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e fark attı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:52:51
Güncelleme: 11:03:35
Football World Rankings B.V. şirketi dünya futbolunun en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi.
İşte yeni puanlamalar sonrası güncellenen sıralama...
GALERİ DEVAM EDİYOR
1 - Ernesto Valverde
Barcelona
15.160 puan
2 - Diego Simeone
Atletico Madrid
13.427
3 - Massimiliano Allegri
Juventus
12.791
4 - Marcelo Gallardo
River Plate
12.418