G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    GALERİ

    G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!

    ''Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde golleri kim atar?'' sorusuna yanıt ararken, bu isimler aklınıza gelmemiştir bile!
    2 Kasım 2018 Cuma, 18:09:09 Güncelleme: 18:11:15
    G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!

    Vedat İnceefe | Galatasaray'a geldikten sonra 1996-97 sezonunda Fenerbahçe'ye golü vardı. Kariyerinde de en önemli golü!

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    G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!

    Reto Ziegler | 2011-12'de Fenerbahçe'de istikrarlı bir sezon geçirdi. Süper Final'de ise Galatasaray'a attığı golle dikkat çekmişti.

    G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!

    Samuel Johnson | Gaziantepspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon, o yıl sonunda UEFA Kupası'nı kaldıracak olan Galatasaray'a gol atmış ve herkesi şaşırtmıştı. Fenerbahçe de 1-0 kazanmıştı.

    G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!

    Selçuk Şahin | Selçuk Şahin, 2009-10 sezonunda Ali Sami Yen'de Leo Franco'yu uzaktan avlamıştı.

    G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!

    Olcan Adın | Ekim 2015'te eski takımı Fenerbahçe'ye attığı kafa golüyle herkesi şaşırtmıştı.

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