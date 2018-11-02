G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri! - Galeri - Fotomaç
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G.Saray - F.Bahçe derbisinin sürpriz golcüleri!
''Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde golleri kim atar?'' sorusuna yanıt ararken, bu isimler aklınıza gelmemiştir bile!
2 Kasım 2018 Cuma, 18:09:09
Güncelleme: 18:11:15
Vedat İnceefe | Galatasaray'a geldikten sonra 1996-97 sezonunda Fenerbahçe'ye golü vardı. Kariyerinde de en önemli golü!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Reto Ziegler | 2011-12'de Fenerbahçe'de istikrarlı bir sezon geçirdi. Süper Final'de ise Galatasaray'a attığı golle dikkat çekmişti.
Samuel Johnson | Gaziantepspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon, o yıl sonunda UEFA Kupası'nı kaldıracak olan Galatasaray'a gol atmış ve herkesi şaşırtmıştı. Fenerbahçe de 1-0 kazanmıştı.
Selçuk Şahin | Selçuk Şahin, 2009-10 sezonunda Ali Sami Yen'de Leo Franco'yu uzaktan avlamıştı.
Olcan Adın | Ekim 2015'te eski takımı Fenerbahçe'ye attığı kafa golüyle herkesi şaşırtmıştı.