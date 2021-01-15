GaleriGalatasarayGS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti
GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti
Son dakika Galatasaray (GS) ve Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Ara transfer dönemi transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Birçok transferde tartışma yaşayan Galatasaray ile Fenerbahçe yine rakip oldu. Aslan'ın bir süredir ilgilendiği oyuncu için Kanarya da devrede... İşte o isim ve transfer görüşmelerine dair tüm detaylar...
15 Ocak 2021 Cuma 09:34, Güncelleme 15.01.2021 09:43
GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti