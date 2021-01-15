Galeri Galatasaray GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

Son dakika Galatasaray (GS) ve Fenerbahçe (FB) transfer haberi: Ara transfer dönemi transfer dönemi kapsamında çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Birçok transferde tartışma yaşayan Galatasaray ile Fenerbahçe yine rakip oldu. Aslan'ın bir süredir ilgilendiği oyuncu için Kanarya da devrede... İşte o isim ve transfer görüşmelerine dair tüm detaylar...

GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

Ara transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketlilik başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer atacağı adımlar merak edilirken ezeli rakipler transferde yeniden karşı karşıya geldi.

GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

Galatasaray'da ara transfer dönemi yine krizler eşliğinde başladı. Fatih Terim ve yönetimin transferde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu...

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GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

TERİM İSTEDİĞİ İSİMLERİ AÇIKLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının hemen ardından transferde istediği oyuncuları teker teker sıralamış ve tarihte ilk kez basın toplantısında transfer için isim vererek konuşmuştu.

GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

İRFAN VE VISCA DA LİSTEDE

Galatasaray'ın istediği isimler arasında Medipol Başakşehir'in iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Edin Visca da yer alıyordu.

GS - FB son dakika haberi: Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray istedi Fenerbahçe atağa geçti

İKİSİNİ DE ALIRIM

Başkan Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamalarda, "Ben yazarım çekleri Mayıs sonrasına İrfan Can'ı da alırım hepsini de alırım. Ondan sonra da hadi bana eyvallah derim ama ben bunu kesinlikle yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam" ifadelerini kullanmıştı.

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