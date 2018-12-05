Gomisten Fatih Terime şok sözler! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Gomis'ten Fatih Terim'e şok sözler!

Son 9 maçta sadece 1 galibiyet alan ve geçen sezonu mumla aratan Galatasaray'da çöküşün nedenleri ortaya çıktı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:08:32
Gomisten Fatih Terime şok sözler!

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon adeta tel tel dökülüyor.

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Gomisten Fatih Terime şok sözler!

Herkes Sarı-Kırmızılı takımın 9 maçtır neden kazanamadığını, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl havlu attığını tartışırken, Takvim çarpıcı gerçeklere ulaştı.

Gomisten Fatih Terime şok sözler!

Galatasaray'da krizin fitilinin sezon öncesi Zürih'te yapılan kampta ateşlendiği öğrenildi.

Gomisten Fatih Terime şok sözler!

Kamp şartlarının çok kötü olduğunu düşünen yıldızlar, isyan bayrağını açtı.

Gomisten Fatih Terime şok sözler!

İSVİÇRE'DE NELER OLMUŞ NELER!

21 Temmuz'daki Valencia maçı sonrası başını Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın çektiği, Mariano ve Maicon'un da içinde yer aldığı grup. Fatih Terim'in yanına gitti. Tecrübeli hocayla baş başa toplantı yapan 5 yıldız, kamp ve idman programından duyulan rahatsızlığı dile getirildi.

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