Gomisten Fatih Terime şok sözler!

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Gomis'ten Fatih Terim'e şok sözler!
Son 9 maçta sadece 1 galibiyet alan ve geçen sezonu mumla aratan Galatasaray'da çöküşün nedenleri ortaya çıktı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 16:08:32
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İSVİÇRE'DE NELER OLMUŞ NELER!
21 Temmuz'daki Valencia maçı sonrası başını Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın çektiği, Mariano ve Maicon'un da içinde yer aldığı grup. Fatih Terim'in yanına gitti. Tecrübeli hocayla baş başa toplantı yapan 5 yıldız, kamp ve idman programından duyulan rahatsızlığı dile getirildi.
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