Gomisten 6 milyon euroya hayır - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır

    21 Ağustos 2018 Salı, 00:53:06 Güncelleme: 00:53:57
    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
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    Gomisten 6 milyon euroya hayır

    Gomis'in "5 milyon Euro verseler de gitmem'' çıkışının perde arkası aralandı.

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    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
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    Gomisten 6 milyon euroya hayır

    Bafetimbi Gomis, geçen hafta Al-Hilal'den kendisine gelen 6 milyon Euro'luk teklife "Hayır" dedi.

    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
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    Gomisten 6 milyon euroya hayır

    Gomis'ten olumsuz yanıt alan Al-Hilal, Fransız forvet Modeste'yi gündemine aldı.

    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
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    Gomisten 6 milyon euroya hayır

    Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdürmek istemeyen Gomis, iki katı teklife rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
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    Gomisten 6 milyon euroya hayır


    Al-Hilal'in son teklifine de olumsuz yanıt veren Gomis, G.Saray'da kaldı

    Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
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    Gomisten 6 milyon euroya hayır


    İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Fransız golcü, son Göztepe maçında 45 dakika görev yapmıştı. Gomis, Alanyaspor maçıyla ilk 11'e dönmeyi planlıyor. (SABAH)

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