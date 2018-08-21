Gomisten 6 milyon euroya hayır - Galeri - Fotomaç
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Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
21 Ağustos 2018 Salı, 00:53:06
Güncelleme: 00:53:57
Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
Gomis'in "5 milyon Euro verseler de gitmem'' çıkışının perde arkası aralandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
Bafetimbi Gomis, geçen hafta Al-Hilal'den kendisine gelen 6 milyon Euro'luk teklife "Hayır" dedi.
Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
Gomis'ten olumsuz yanıt alan Al-Hilal, Fransız forvet Modeste'yi gündemine aldı.
Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdürmek istemeyen Gomis, iki katı teklife rağmen Galatasaray'da kalmaya karar verdi.
Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
Al-Hilal'in son teklifine de olumsuz yanıt veren Gomis, G.Saray'da kaldı
Gomis'ten 6 milyon euro'ya hayır
İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Fransız golcü, son Göztepe maçında 45 dakika görev yapmıştı. Gomis, Alanyaspor maçıyla ilk 11'e dönmeyi planlıyor. (SABAH)