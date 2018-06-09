Gervinho'da favori Galatasaray ve Marsilya! (21 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
YASİN, BAŞAKŞEHİR'E
Galatasaray'ın yeni sözleşme önermediği Yasin Öztekin, Medipol Başakşehir'le ön görüşme yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul ekibi ile masaya oturacağı bildirildi. Yasin daha önce Bursaspor ile de görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. ( 21 Temmuz / Fotomaç )
GERVİNHO'DA FAVORİ MARSİLYA & G.SARAY
Çin Süper Ligi ekibi Hebei China Fortune'un rezerv takımına gönderilen Gervinho ile Galatasaray ve Marsilya'nın ilgilendiği iddia edildi. Bir dönem Roma ve Arsenal forması da giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, 2016 yılında transfer olduğu Çin ekibi Hebei China Fortune'da kadro dışı kalınca Avrupa kulüplerinin gündemine geldi. 31 yaşındaki oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Gervinho'nun iki yakın arkadaşı Drogba ile Eboue, sarıkırmızılı formayı giymişti. ( 21 Temmuz / Sabah )
"BU FIRSATI KAÇIRMA"
Forvet ve kanatlar için gündemde olan Vitinho için, Taffarel ve Fernando da devreye girdi. Brezilyalı gazeteci Allan Garcia, iki sambacının genç vatandaşları ile konuşarak, "Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Bu fırsatı kaçırmamalısın" tavsiyesinde bulunduğunu köşesine taşıdı. Brezilya'da yayın yapan Esportes İntertivo kanalı ise Flamengo'nun Vitinho transferinde geri adım attığını ve rotasını Edu Vargas'a çevirdiğini duyurdu. Sebep olarak ise Galatasaray'ın oyuncu üzerindeki baskısı ve Devler Ligi'nde oynama avantajı gösterildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Vitinho için CSKA Moskova'dan yanıt bekliyor. ( 21 Temmuz / Fotomaç )
DEFANSA YENİ ADAY
G.Saray'ın, Porto'da forma giyen Meksikalı stoper Diego Reyes'in transferi için Meksikalı oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Diego Reyes'e 2 milyon euro da imza parası vermeye hazır olduğu belirtildi. (Fotomaç / 20 Temmuz)
BÜYÜK PLAN: ANDRE SİLVA!
Bafetimbi Gomis gitse de kalsa da mutlaka bir forvet oyucusu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Andre Silva için teklif yaptığı en yetkili ağız tarafından doğrulandı. Corriere Dello Sport gazetesi, "Andre Silva satış listesinde. Fakat isteyen takım Milan'ın 38 milyon euro ödediğini hatırlamalı" haberini yaptı. Bunun üzerine Milan Sportif Direktörü Massimo Mirabelli, Milan TV'de transferlerin değerlendirildiği programda bombayı patlattı. 22 yaşındaki golcüye 38 milyon euro ödediklerini hatırlatan Mirabelli, "Andre için önemli bir yatırım yaptık. Gattuso onu kampta deneyecek. Aksi taktirde kendisini yeniden göstermesi açısından üst düzey bir kulüpte oynamasını istiyoruz" dedi. Bazı görüşmelerinin olduğunu doğrulayan Mirabelli isim de verdi: "Wolverhampton ve Galatasaray'ın teklifleri oldu. Beklemelerini rica ettik." Bu açıklama herkesi heyecanlandırdı. Şimdi Milan'ın yanıtı bekleniyor. (Fotomaç / 20 Temmuz)