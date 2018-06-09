BÜYÜK PLAN: ANDRE SİLVA!

Bafetimbi Gomis gitse de kalsa da mutlaka bir forvet oyucusu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Andre Silva için teklif yaptığı en yetkili ağız tarafından doğrulandı. Corriere Dello Sport gazetesi, "Andre Silva satış listesinde. Fakat isteyen takım Milan'ın 38 milyon euro ödediğini hatırlamalı" haberini yaptı. Bunun üzerine Milan Sportif Direktörü Massimo Mirabelli, Milan TV'de transferlerin değerlendirildiği programda bombayı patlattı. 22 yaşındaki golcüye 38 milyon euro ödediklerini hatırlatan Mirabelli, "Andre için önemli bir yatırım yaptık. Gattuso onu kampta deneyecek. Aksi taktirde kendisini yeniden göstermesi açısından üst düzey bir kulüpte oynamasını istiyoruz" dedi. Bazı görüşmelerinin olduğunu doğrulayan Mirabelli isim de verdi: "Wolverhampton ve Galatasaray'ın teklifleri oldu. Beklemelerini rica ettik." Bu açıklama herkesi heyecanlandırdı. Şimdi Milan'ın yanıtı bekleniyor. (Fotomaç / 20 Temmuz)