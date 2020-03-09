Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''

Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram gösterdiği performansla maça damga vurdu. Galatasaray taraftarı da sosyal medyada 28 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...
9 Mart 2020 Pazartesi 11:18 Güncelleme: 09.03.2020 11:18
Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''
Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''
Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''
Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN