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Galatasaraylı yıldız maça damga vurdu! ''Yerli Inıesta''

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram gösterdiği performansla maça damga vurdu. Galatasaray taraftarı da sosyal medyada 28 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti. İşte o yorumlar...

9 Mart 2020 Pazartesi 11:18 Güncelleme: 09.03.2020 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





