Galatasaraylı Bafetimbi Gomisten şok istek! - Galeri - Fotomaç
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten şok istek!

    Galatasaraylı Bafetimbi Gomis yönetimden şok bir talepte bulundu.
    25 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:28:04 Güncelleme: 10:29:35
    Gomis'ten şok istek!
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    • 6
    Gomisten şok istek!

    Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor.

    Gomis'ten şok istek!
    • 2
    • 6
    Gomisten şok istek!

    Milliyet'in haberine göre; Gomis, Galatasaray'dan aldığı yıllık 3 milyon 350 bin euro'nun 4.5 milyon euro'ya çıkarılmasını istedi.

    Gomis'ten şok istek!
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    • 6
    Gomisten şok istek!

    33 yaşındaki futbolcuya olumsuz yanıt veren sarı kırmızılılar, ciddi bir teklif gelmesi halinde Fransız golcüyü satma kararı aldı.

    Gomis'ten şok istek!
    • 4
    • 6
    Gomisten şok istek!

    33 yaşındaki futbolcuya olumsuz yanıt veren sarı kırmızılılar, ciddi bir teklif gelmesi halinde Fransız golcüyü satma kararı aldı.

    Gomis'ten şok istek!
    • 5
    • 6
    Gomisten şok istek!

    Geçtiğimiz sezonu 29 golle tamamlayan Gomis, Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

    Gomis'ten şok istek!
    • 6
    • 6
    Gomisten şok istek!
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