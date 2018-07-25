Galatasaraylı Bafetimbi Gomisten şok istek! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten şok istek!
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis yönetimden şok bir talepte bulundu.
25 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:28:04
Güncelleme: 10:29:35
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Milliyet'in haberine göre; Gomis, Galatasaray'dan aldığı yıllık 3 milyon 350 bin euro'nun 4.5 milyon euro'ya çıkarılmasını istedi.
33 yaşındaki futbolcuya olumsuz yanıt veren sarı kırmızılılar, ciddi bir teklif gelmesi halinde Fransız golcüyü satma kararı aldı.
33 yaşındaki futbolcuya olumsuz yanıt veren sarı kırmızılılar, ciddi bir teklif gelmesi halinde Fransız golcüyü satma kararı aldı.
Geçtiğimiz sezonu 29 golle tamamlayan Gomis, Süper Lig'in gol kralı olmuştu.