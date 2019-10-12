Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray bu sezon Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Oynadığı 7 maçta 10 ğuan toplayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim şimdiden devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Bir yandan da Cimbom'un yıldızlarının talipleri artmaya başladı. İşte Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna İngiltere'den talip olan iki takım ve beklenen rakam...
12 Ekim 2019 Cumartesi 09:04 Güncelleme: 12.10.2019 09:04
Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

Son şampiyon Galatasaray 7 haftada topladığı 10 puanla ligin 10'uncu sırasında yer alıyor.

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Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

Geçtiğimiz sezona göre gol yollarında sıkıntı yaşayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, milli arayı iyi değerlendirip oyuncularını lige hazırlamaya çalışıyor.

Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

Tecrübeli teknik adam bir yandan da devre arasında kadrosunda görmek istediği isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, mevcut oyuncuların da takipleri artmaya başladı.

Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

İşte Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Luyindama'ya talip olan takımlar ve konuşulan rakam...

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