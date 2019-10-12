Galatasaray'ın yıldızı paylaşılamıyor! İngiltere'den 2 talip

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray bu sezon Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Oynadığı 7 maçta 10 ğuan toplayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim şimdiden devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Bir yandan da Cimbom'un yıldızlarının talipleri artmaya başladı. İşte Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna İngiltere'den talip olan iki takım ve beklenen rakam...

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:04 Güncelleme: 12.10.2019 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





