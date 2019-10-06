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Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!
Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisi ile oynadığı zorlu karşmada 2 puan bıraktı. Son 3 haftada da sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Emre Mor'un performansı dikkat çekti. Gençlerbirliği ile oynana zorlu karşılaşmada 85. dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcu sadece 10 dakikada takım arkadaşlarına ulaştı. İşte Emre'nin o istatistiği...
6 Ekim 2019 Pazar 11:58
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Uzatmalar dahil olmak üzere toplam 10 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu süre içinde 2 kez başarılı çalım gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın bu alanda Babel ve Belhanda ile birlikte bu alanda en iyisi oldu.
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