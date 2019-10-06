Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisi ile oynadığı zorlu karşmada 2 puan bıraktı. Son 3 haftada da sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Emre Mor'un performansı dikkat çekti. Gençlerbirliği ile oynana zorlu karşılaşmada 85. dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcu sadece 10 dakikada takım arkadaşlarına ulaştı. İşte Emre'nin o istatistiği...
6 Ekim 2019 Pazar 11:58
Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar 1'er puana razı oldu.

Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldığı maçta oyuna son 10 dakikada dahil olan Emre Mor'un o istatistiği dikkat çekti.

Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Fatih Terim tarafından Ankara'daki maça yedek kulübesinde başlayan Emre, 85. dakikada Florin Andone yerine oyuna girdi.

Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Uzatmalar dahil olmak üzere toplam 10 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu süre içinde 2 kez başarılı çalım gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın bu alanda Babel ve Belhanda ile birlikte bu alanda en iyisi oldu.

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