Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor 10 dakikada zirveye çıktı!

Uzatmalar dahil olmak üzere toplam 10 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu süre içinde 2 kez başarılı çalım gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın bu alanda Babel ve Belhanda ile birlikte bu alanda en iyisi oldu.

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