Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Maçtan gol sesi çıkmayınca, sarı-kırmızılılar ligde üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile ilgili olay ifadeler kullandı...
6 Ekim 2019 Pazar 10:41 Güncelleme: 06.10.2019 11:11
Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

HATASINI DÜZELTTİ
Muslera iyi oynadı. Bir tane önde yakalandı, çabuk geri gelip tokatladı. Hatasını kendi düzeltti.

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Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

G.SARAY 1 PUAN KAZANDI
Galatasaray'ın bugün 2 puan kaybetmesinin tek sebebi, verilmeyen penaltı önemli bir sebep, ama oyuna baktığımızda Galatasaray 1 puan kazandı.

Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

DAHA KÖTÜ YAPTILAR
VAR'a fazla gelmeyin diyerek daha da kötü yaptılar. Bugün Liverpool maçında penaltı pozisyonunu izledi ve gitmedi. 10 dakika penaltı konuşuyoruz, Galatasaray bize konuşacak bir şey bırakmadı.

Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

KÖTÜ FUTBOL OYNUYORLAR
Trabzonspor'u ayırıyorum, 3 büyükler acayip kötü futbol oynuyorlar. Neden Ömer Bayram yok? Tabii ki teknik direktörlerin kararlarına saygılıyım ama bizim işimiz de bunları yorumlamak. Fiziksel olarak hiç hazır olmadığını gördüğüm Selçuk İnan oynadı.

Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!

İLERİDE OYNANIYORDU
Falcao önemli bir marka ama bu kadar bütçe ayırabiliyorsan, önemli olan pozisyon benim için değerli. Elmander'ler, Drogba'lar... Say say bitmez. Fatih Terim'in takımında top ileride oynanıyordu, şimdi orta sahada oynanıyor.

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