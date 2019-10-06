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Rıdvan Dilmen'den olay Alex de Souza ve Fatih Terim sözleri!
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Maçtan gol sesi çıkmayınca, sarı-kırmızılılar ligde üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile ilgili olay ifadeler kullandı...
6 Ekim 2019 Pazar 10:41
Güncelleme: 06.10.2019 11:11
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HATASINI DÜZELTTİ Muslera iyi oynadı. Bir tane önde yakalandı, çabuk geri gelip tokatladı. Hatasını kendi düzeltti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
G.SARAY 1 PUAN KAZANDI Galatasaray'ın bugün 2 puan kaybetmesinin tek sebebi, verilmeyen penaltı önemli bir sebep, ama oyuna baktığımızda Galatasaray 1 puan kazandı.
DAHA KÖTÜ YAPTILAR VAR'a fazla gelmeyin diyerek daha da kötü yaptılar. Bugün Liverpool maçında penaltı pozisyonunu izledi ve gitmedi. 10 dakika penaltı konuşuyoruz, Galatasaray bize konuşacak bir şey bırakmadı.
KÖTÜ FUTBOL OYNUYORLAR Trabzonspor'u ayırıyorum, 3 büyükler acayip kötü futbol oynuyorlar. Neden Ömer Bayram yok? Tabii ki teknik direktörlerin kararlarına saygılıyım ama bizim işimiz de bunları yorumlamak. Fiziksel olarak hiç hazır olmadığını gördüğüm Selçuk İnan oynadı.
İLERİDE OYNANIYORDU Falcao önemli bir marka ama bu kadar bütçe ayırabiliyorsan, önemli olan pozisyon benim için değerli. Elmander'ler, Drogba'lar... Say say bitmez. Fatih Terim'in takımında top ileride oynanıyordu, şimdi orta sahada oynanıyor.