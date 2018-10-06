Galatasarayın forvet adayları Çinden: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle

Galatasaray'ın forvet adayları Çin'den: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle
6 Ekim 2018 Cumartesi, 01:01:54
Güncelleme: 01:02:57
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Galatasaray'ın forvet adayları Çin'den: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle
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Devre arası için hem fiziken hazır hem de maliyeti düşük bir forvet almanın hesaplarını yapan Galatasaray, rotayı çevirdiği Çin pazarında uygun bir isim buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın forvet adayları Çin'den: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle
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Buna göre sarı-kırmızılıların hedefindeki golcünün Beijing Guoan'da forma giyen Jonathan Soriano olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın forvet adayları Çin'den: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle
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Çin ekibiyle olan sözleşmesi 30 Aralık 2018'de bitecek olan 33 yaşındaki İspanyol forvetin bu durumunu fırsat bilen Galatasaraylı yöneticilerin, oyuncunun menajeriyle ilk teması bile kurduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın forvet adayları Çin'den: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle
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Bonservis ücreti ödemeden takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın makul bir imza parası karşılığında ilk teklifini sunduğu gelen haberler arasında.
Galatasaray'ın forvet adayları Çin'den: Jonathan Soriano, Alan ya da Pelle
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Bu sezon Beijing Guoan'da 14 maçta forma giyen Jonathan Soriano 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, 2013'te oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'ye gol atmıştı.