Galeri Galatasaray Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu!

Galatasaray'ın eski yıldızı papaz oldu!

2003 yılında Galatasaray'da top koşturan Prates'in yeni mesleği herkesi şaşırttı… Bir dönem Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Cesar Prates yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı. Etkili frikik vuruşları, sert şutları ve uzun taç atışları ile hatırlanan Cesar Prates, sarı kırmızılı takımda 1 sene forma giymişti. Cesar Prates, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da futbol kariyerini sürdürdükten sonra ülkesine dönen yıldız isim birçok farklı takımda görev aldı. Şimdi ise çok farklı bir alanda hayatına devam ediyor. Brezilyalı eski oyuncu, futbol kariyerinin ardından bir katolik kilisesinde papaz olarak görev yapıyor. İşte o kare...