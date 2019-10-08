Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Fransa'da bir televizyon programında Türkiye günlerini anlattı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gomis sarı-kırmızılıların yeni transferleri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu ve Falcao'nun performansını değerlendirdi. İşte eski Aslan'ın açıklamaları...
8 Ekim 2019 Salı 08:29 Güncelleme: 08.10.2019 08:29
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, ülkesinde bir televizyon programında Galatasaray günlerini anlattı. Gomis, Sarı-kırmızılıların lige tutuk başladıklarını ancak her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...

Gomis ayrıca Galatasaray'ın yeni transferlerinin performanslarını da değerlendirdi.

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...

"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu vurgulayan Gomis, "Türkiye'deki 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı" dedi.

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...

"SERI VE NZONZI MUAZZAM OYUNCULAR"

Jean Mihael Seri ve Steven Nzonzi'nin Galatasaray performanslarını da değerlendiren Gomis, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Galatasaray gerçekten çok büyük bir takım.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...

Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

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