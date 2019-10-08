Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis: Falcao...
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Fransa'da bir televizyon programında Türkiye günlerini anlattı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gomis sarı-kırmızılıların yeni transferleri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu ve Falcao'nun performansını değerlendirdi. İşte eski Aslan'ın açıklamaları...
8 Ekim 2019 Salı 08:29
Güncelleme: 08.10.2019 08:29
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Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, ülkesinde bir televizyon programında Galatasaray günlerini anlattı. Gomis, Sarı-kırmızılıların lige tutuk başladıklarını ancak her şeyin daha iyi olacağını söyledi.
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Gomis ayrıca Galatasaray'ın yeni transferlerinin performanslarını da değerlendirdi.
"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMI"
Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu vurgulayan Gomis, "Türkiye'deki 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı" dedi.
"SERI VE NZONZI MUAZZAM OYUNCULAR"
JeanMihael Seri ve StevenNzonzi'nin Galatasaray performanslarını da değerlendiren Gomis, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Galatasaray gerçekten çok büyük bir takım.