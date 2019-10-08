Galatasaray'da Fatih Terim 5 mevki için siparişi verdi!

Süper Lig'de ilk 7 hafta tamamlandı. 7 haftanın sonunda beklentilerin çok altında kalan Galatasaray 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Yeni transferlerden de beklenen katkıyı göremeyen Sarı-Kırmızılılar özellikle gol yollarında büyük sıkıntılar yaşıyor. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim kötü gidişatı sonlandırmak için devre arasında 5 mevki için siparişi verdi. İşte detaylar...