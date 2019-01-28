Galatasaraydan Ze Luise resmi teklif - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Ze Luis'e resmi teklif

Galatasaray, aradığı forveti Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılıların Ze Luis için Spartak Moskova'ya gönderdiği 7.5 milyon Euro'luk teklif mektubu ortaya çıktı.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 08:19:12 Güncelleme: 08:25:25
Galatasaraydan Ze Luise resmi teklif

Galatasaray, aradığı forveti Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılıların Ze Luis için Spartak Moskova'ya gönderdiği 7.5 milyon Euro'luk teklif mektubu ortaya çıktı.

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Galatasaraydan Ze Luise resmi teklif

Galatasaray'da herkes forvet transferini beklerken ortaya bomba bir belge çıktı.

Galatasaraydan Ze Luise resmi teklif

Cimbom daha önce sözlü teklif ilettiği Ze Luis için Rus kulübü Spartak Moskova'ya yazılı bir teklif yolladı.

Galatasaraydan Ze Luise resmi teklif

Cuma günü İstanbul'da kalarak takımla birlikte İzmir'e gitmeyen İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar'ın Yeşil Burun'lu golcü Ze Luis için Spartak Moskova'ya 7.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği ortaya çıktı.

Galatasaraydan Ze Luise resmi teklif

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Şükrü Hanedar imzasıyla Spartak Moskova Kulübü'ne gönderilen teklif mektubunda Cimbom'un, oyuncunun bonservisi için 7 milyon 500 bin Euro'yu ödemeyi taahhüt ettiği gözlendi.

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