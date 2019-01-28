Galatasaray'dan Ze Luis'e resmi teklif

Cuma günü İstanbul'da kalarak takımla birlikte İzmir'e gitmeyen İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar'ın Yeşil Burun'lu golcü Ze Luis için Spartak Moskova'ya 7.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği ortaya çıktı.