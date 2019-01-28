Galatasaray'dan Ze Luis'e resmi teklif

Galatasaray, aradığı forveti Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılıların Ze Luis için Spartak Moskova'ya gönderdiği 7.5 milyon Euro'luk teklif mektubu ortaya çıktı.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 08:19:12
Güncelleme: 08:25:25
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Galatasaray, aradığı forveti Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılıların Ze Luis için Spartak Moskova'ya gönderdiği 7.5 milyon Euro'luk teklif mektubu ortaya çıktı.
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Galatasaray'da herkes forvet transferini beklerken ortaya bomba bir belge çıktı.
Cimbom daha önce sözlü teklif ilettiği Ze Luis için Rus kulübü Spartak Moskova'ya yazılı bir teklif yolladı.
Cuma günü İstanbul'da kalarak takımla birlikte İzmir'e gitmeyen İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar'ın Yeşil Burun'lu golcü Ze Luis için Spartak Moskova'ya 7.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği ortaya çıktı.
3 TAKSİTLİK ÖNERİ Şükrü Hanedar imzasıyla Spartak Moskova Kulübü'ne gönderilen teklif mektubunda Cimbom'un, oyuncunun bonservisi için 7 milyon 500 bin Euro'yu ödemeyi taahhüt ettiği gözlendi.