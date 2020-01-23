Galatasaray'dan transfer bombaları! 2 gelen 2 giden...

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da yeni transferin takıma verdiği katkı, yüzleri güldürüyor. 31 Ocak'a kadar devam eden transfer dönemi öncesi eksik mevkilere yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda harcama limiti ve yabancı kontenjanı problemini aşabilmek için ilk hedef, elden oyuncu çıkarmak. Bu sebepten istenilen verimi vermeyen isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da iki futbolcu belirlenirken kadroya katılması planlanan iki oyuncu da netleşti. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer harekatını detayları.