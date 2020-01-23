Galatasaray'dan transfer bombaları! 2 gelen 2 giden...
Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da yeni transferin takıma verdiği katkı, yüzleri güldürüyor. 31 Ocak'a kadar devam eden transfer dönemi öncesi eksik mevkilere yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda harcama limiti ve yabancı kontenjanı problemini aşabilmek için ilk hedef, elden oyuncu çıkarmak. Bu sebepten istenilen verimi vermeyen isimlerle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da iki futbolcu belirlenirken kadroya katılması planlanan iki oyuncu da netleşti. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer harekatını detayları.
23 Ocak 2020 Perşembe 10:57
Güncelleme: 23.01.2020 11:04
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Bu sezon Avrupa'ya erken veda eden ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'daki serüvenine sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak istiyor.
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Bu doğrultuda hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı renklerine bağlarken, Ryan Babel'i de kiralık olarak Ajax'a gönderdi.
Sezonun ikinci yarısında yükselen bir grafik çizmek isteyen ve oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündem Arda Turan... Geçtiğimiz haftalarda Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden olan tecrübeli futbolcunun eski takımına döneceği iddia edilmişti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise yaptıkları açıklamada Arda Turan transferi için girişimde bulunmadıklarını açıklasa da teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda oynanan Başakşehir maçında aralarındaki buzların eridiği 32 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini her fırsatta dile getirmişti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını merakla beklerken, çalışmalarını sürdüren yönetim 2 ismi takımdan gönderme kararı alırken 2 ismi de gözüne kestirdi. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer harekatının detayları...