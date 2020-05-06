Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da rota yeniden sağ bek transferine döndürüldü. Yaşı ilerleyen Mariano'nun ayrılık sinyali vermesi ve Linnes ile Şener'in beklenen performansı gösterememesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekip Antalyasporlu Nazım Sangare'ye kancayı taktı. İşte Cimbom'un Sangare için planladığı teklif...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37 Güncelleme: 06.05.2020 06:37
Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.

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Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

MARIANO ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise Atletico Mineiro devrede.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

ŞENER'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

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