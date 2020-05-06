Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...

ŞENER'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.