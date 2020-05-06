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Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Sangare için 3 futbolcu...
Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da rota yeniden sağ bek transferine döndürüldü. Yaşı ilerleyen Mariano'nun ayrılık sinyali vermesi ve Linnes ile Şener'in beklenen performansı gösterememesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekip Antalyasporlu Nazım Sangare'ye kancayı taktı. İşte Cimbom'un Sangare için planladığı teklif...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37
Güncelleme: 06.05.2020 06:37
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Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.
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MARIANO ÜLKESİNE DÖNEBİLİR
Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise AtleticoMineiro devrede.
Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.
Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.
ŞENER'DE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.