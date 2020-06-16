Haberler Galeri Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, Muslera'nın ayağının kırılması ile beraber adeta şoke olmuştu. Uruguaylı kaleci başarılı bir operasyon geçirse de, tekrar sahalara dönmesi aylar sürecek gibi duruyor. Aslan, Muslera'nın yerine kısa vadede bir kaleci ararken rotayı Beşiktaş'ın eski yıldızına çevirdi. İşte o sürpriz girişim ve yaşananlar! (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

16 Haziran 2020 Salı 15:18 Güncelleme: 16.06.2020 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





