Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, Muslera'nın ayağının kırılması ile beraber adeta şoke olmuştu. Uruguaylı kaleci başarılı bir operasyon geçirse de, tekrar sahalara dönmesi aylar sürecek gibi duruyor. Aslan, Muslera'nın yerine kısa vadede bir kaleci ararken rotayı Beşiktaş'ın eski yıldızına çevirdi. İşte o sürpriz girişim ve yaşananlar! (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
16 Haziran 2020 Salı 15:18 Güncelleme: 16.06.2020 15:36
Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti. Karadeniz'de puan kaybeden Cimbom, hem liderlik yarışında yara almış, hem de Muslera ile Andone'yi kaybetmişti.

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Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Muslera'nın ayağının kırılmasıyla beraber büyük bir yıkım yaşayan Cimbom, kısa vadede alternatifleri masaya yatırdı.

Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Planda olmayan bu sakatlık, Galatasaray'ı yeni bir kaleci arayışına sokarken, sürpriz bir karar almasına sebep oldu.

Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Uruguaylı filebekçinin yerini eski Beşiktaşlı kaleciyle doldurmayı planlıyor.

Galatasaray'dan olay transfer! Muslera'nın yerine Beşiktaş'ın eski kalecisi...

Todofichajes, konu ile ilgili yaptığı haberde şu bilgilere yer verdi;

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