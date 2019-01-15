Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde! - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'dan Marcao'nun sözleşmesine özel madde!

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Bilindiği üzere Marcao, Galatasaray'a gelmeden önce pazar günü eski kulübüyle lig maçına çıkmıştı.
15 Ocak 2019 Salı, 10:49:43 Güncelleme: 10:53:45
Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde!

Galatasaray transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya dün kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde!

Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde!

KAP açıklamasına rağmen Marcao pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi.

Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde!

Bu durum sarı-kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.

Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde!

SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında oynadı ve maçın 59. dakikasında hafif bir sakatlık geçirdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN