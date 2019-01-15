Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde!

SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında oynadı ve maçın 59. dakikasında hafif bir sakatlık geçirdi.