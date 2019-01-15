Galatasaraydan Marcaonun sözleşmesine özel madde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Marcao'nun sözleşmesine özel madde!
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. Bilindiği üzere Marcao, Galatasaray'a gelmeden önce pazar günü eski kulübüyle lig maçına çıkmıştı.
15 Ocak 2019 Salı, 10:49:43
Güncelleme: 10:53:45
Galatasaray transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya dün kavuştu.
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Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
KAP açıklamasına rağmen Marcao pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi.
Bu durum sarı-kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.
SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE
3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında oynadı ve maçın 59. dakikasında hafif bir sakatlık geçirdi.