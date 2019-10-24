Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara ağır küfürler savuran Younes Belhanda ile ilgili flaş bir karara imza attı. Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizine neden olan Younes Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 08:14
Güncelleme: 24.10.2019 08:14
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Yönetim ile Fatih Terim, oyuncuya sahip çıksa da camia Faslı futbolcuya çok kızgın. Kötü futbolunun yanı sıra yaptığı hareketler bardağı taşıran son damla oldu.
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Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizi Younes Belhanda'dan kaynaklanacak gibi duruyor...
Faslı futbolcu, sezona Süper Kupa'da gol atarak başlasa da formu gittikçe düştü ve taraftarların hedefi haline geldi. Kasımpaşa maçında çenesi kırıldıktan sonra iki maçta forma giyemeyen Belhanda, bir süre maskeyle oynadı.
Ancak sakatlık sonrası sahada gezmeye başlayan 29 yaşındaki orta saha; pas hataları, top kayıpları, isabetsiz şutları ve ikili mücadeledelerden uzak tavrıyla taraftarları çıldırttı, yuhalanmaya başlandı.
PARA CEZASI GELECEK Mİ?
Ligdeki Sivas maçında homurtulara neden olan Belhanda, Real karşılaşmasında ağır tepki gördü. Faslı oyuncu bu tepkiye ise ağıza alınmayacak şekilde küfürler ederek yanıt verince bardağı taşırdı.