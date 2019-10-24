Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı!

Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara ağır küfürler savuran Younes Belhanda ile ilgili flaş bir karara imza attı. Galatasaray'da son yıllarda yaşanan en büyük futbolcu krizine neden olan Younes Belhanda'nın geleceği merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 08:14 Güncelleme: 24.10.2019 08:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





