Galatasaraydan dev transfer operasyonu! - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Takım maliyeti düşürmek isteyen Monaco, Falcao ve Kamil Glik'i gözden çıkardı. Galatasaray iki yıldızın peşine düştü.

18 Aralık 2018 Salı, 23:12:01 Güncelleme: 07:57:58
Galatasaraydan dev transfer operasyonu!

Golcü arayan Galatasaray'a Fransa'dan güzel haber...

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Galatasaraydan dev transfer operasyonu!

Radio Monte Carlo, Fransa Ligi'nde dibe demir atan Monaco'nun devre arasında yenilenmeye gideceğini, en büyük alıcının ise 'Galatasaray' olduğunu bildirdi.

Galatasaraydan dev transfer operasyonu!

Thierry Henry ile yaşanacak değişim sırasında Radamel Falcao ve Kamil Glik'e yol verileceği kaydedildi.

Galatasaraydan dev transfer operasyonu!

Uzun süredir bu iki önemli oyuncuyu takip eden Galatasaray'ın transferi bitirmeye en yakın takım olduğu belirtildi.

Galatasaraydan dev transfer operasyonu!

Monaco'nun bu iki yıldızı, Galatasaray'a bonservis bedeli almadan göndererek önemli bir bütçe artısı sağlayacağı böylece devre arasında yapılması düşünülen büyük değişim için imkan sağlanacağı da iddia edildi.

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