Galatasaraydan dev transfer operasyonu!

Takım maliyeti düşürmek isteyen Monaco, Falcao ve Kamil Glik'i gözden çıkardı. Galatasaray iki yıldızın peşine düştü.
18 Aralık 2018 Salı, 23:12:01
Güncelleme: 07:57:58
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Golcü arayan Galatasaray'a Fransa'dan güzel haber...
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Radio Monte Carlo, Fransa Ligi'nde dibe demir atan Monaco'nun devre arasında yenilenmeye gideceğini, en büyük alıcının ise 'Galatasaray' olduğunu bildirdi.
Thierry Henry ile yaşanacak değişim sırasında Radamel Falcao ve Kamil Glik'e yol verileceği kaydedildi.
Uzun süredir bu iki önemli oyuncuyu takip eden Galatasaray'ın transferi bitirmeye en yakın takım olduğu belirtildi.
Monaco'nun bu iki yıldızı, Galatasaray'a bonservis bedeli almadan göndererek önemli bir bütçe artısı sağlayacağı böylece devre arasında yapılması düşünülen büyük değişim için imkan sağlanacağı da iddia edildi.