Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

Mariano'nun ayrılık sinyali vermesi ve Şener'in beklenen performansı gösterememesi nedeniyle sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, 21 yaşındaki gurbetçi savunmacı için kiralama teklif yapmıştı. Ancak teklif için red cevabı alan Cimbom'un takasta Ryan Babel'i öne sürmesi üzerine görüşmeler yeniden başladı. İşte detaylar...

10 Mayıs 2020 Pazar 06:35
Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.

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Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

MARIANO'DAN AYRILIK SİNYALİ!

Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise Atletico Mineiro devrede.

Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.

Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.

Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor

ŞENER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

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