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Galatasaray'dan dev takas! Babel gidiyor yerli Ramos geliyor
Mariano'nun ayrılık sinyali vermesi ve Şener'in beklenen performansı gösterememesi nedeniyle sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, 21 yaşındaki gurbetçi savunmacı için kiralama teklif yapmıştı. Ancak teklif için red cevabı alan Cimbom'un takasta Ryan Babel'i öne sürmesi üzerine görüşmeler yeniden başladı. İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 06:35
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Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı ekibi en düşündüren bölgelerden bir tanesi ise sağ bek.
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MARIANO'DAN AYRILIK SİNYALİ!
Daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesine dönmek istediğini söyleyen Mariano için ise Atletico Mineiro devrede.
Teknik direktör Jorge Sampaoli adı bir süredir Atletico Mineiro ile anılan Galatasaray'ın sağ beki Mariano'nun transfer edilmesini istedi.
Sarı-kırmızılıların 1 yıllık kontrat önerdiği Brezilyalı futbolcunun da ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.
ŞENER BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu... Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.