Galatasaray'da yolcular belli oldu!

Özellikle Yasin ve Tolga bu maçta hayal kırıklığı yaratırken, Ahmet, Eren ve Sinan da beklentilerin çok uzağında kaldı. Latovlevici, Hakan ve Eray'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken; Yasin, Koray ve Ahmet Çalık da iyi teklif gelirse gönderilecek.