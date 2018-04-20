Galatasaray'da yolcular belli oldu!
GÖZDEN ÇIKANLAR BELLi
Akhisar kupa rövanşından hemen önce, "İdeal kadroda bize yardımcı olmasını beklediğimiz futbolcular var. Avantajımızı kullanıp finale gitmek istiyoruz" açıklamasını yapan Fatih Terim; Martin Linnes, Ahmet Çalık Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'a mesaj vermişti.
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