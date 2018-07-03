Galatasaray'da üç hedef var: Ahmed Musa, Denayer ve Ndiaye
NDIAYE'DE ŞANSLAR EŞİT
Badou Ndiaye'nin Senegal ile Dünya Kupası'nda istenen çıkışı yapamaması Stoke City'nin yüksek fiyata satma planlarını bozdu. Ada'dan başka talipleri de olan ön libero için Galatasaray'ın avantajı Türkiye'de vergileri kulüplerin ödemesi nedeniyle oyuncuya daha yüksek ücret önermesi
MUSA'YA 4 MİLYON EURO
Score Nigeria sitesi, Ahmed Musa'ya Galatasaray'ın 4 milyon euro önerdiğini yazdı. "Oyuncunun menajerleri teklifleri inceliyor. Bunlardan biri yılda dört milyon euro ödemek isteyen Galatasaray'dan" yorumunu yapan site üst düzey bir Suudi kulübünün de Nijeryalı yıldız için devrede olduğunu kaydetti.
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