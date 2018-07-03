Galatasaray'da üç hedef var: Ahmed Musa, Denayer ve Ndiaye

MUSA'YA 4 MİLYON EURO

Score Nigeria sitesi, Ahmed Musa'ya Galatasaray'ın 4 milyon euro önerdiğini yazdı. "Oyuncunun menajerleri teklifleri inceliyor. Bunlardan biri yılda dört milyon euro ödemek isteyen Galatasaray'dan" yorumunu yapan site üst düzey bir Suudi kulübünün de Nijeryalı yıldız için devrede olduğunu kaydetti.