Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:02:07
Güncelleme: 11:03:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
1
8
Galatasaray'ın, İsviçre kampında PSV Eindhoven'dan sonra Valencia'ya da yenilmesi üzerine transfer konusunda adeta seferberlik ilan edildi.
Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
2
8
UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılılar; stoper, 8 numara ve forvet takviyesi için çalışmaları hızlandırma kararı aldı.
Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
3
8
İsviçre dönüşü Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptıkları zirvede transfer politikasına son şeklini verdi.
Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
4
8
Bu bağlamda hazırlık maçlarındaki skorlar üzerinde durulmadı hatta Muslera, Nagatomo, Serdar Aziz gibi futbolcuların eksikliğine vurgu yapıldı. Ancak Şampiyonlar Ligi için takviye zorunluluğu da bu zirvede detaylı olarak konuşuldu.
Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
5
8
Buna göre hızlı ve hava toplarında hakim bir stoper, Badou Ndiaye veya o ayarda bir 8 numara ve yine hızlı bir forvet ekonomik koşullar çerçevesinde takıma kazandırılacak.