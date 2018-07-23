Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek... - Galeri - Fotomaç
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 11:02:07 Güncelleme: 11:03:20
    Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
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    Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

    Galatasaray'ın, İsviçre kampında PSV Eindhoven'dan sonra Valencia'ya da yenilmesi üzerine transfer konusunda adeta seferberlik ilan edildi.

    Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
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    Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

    UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılılar; stoper, 8 numara ve forvet takviyesi için çalışmaları hızlandırma kararı aldı.

    Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
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    • 8
    Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

    İsviçre dönüşü Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptıkları zirvede transfer politikasına son şeklini verdi.

    Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
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    Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

    Bu bağlamda hazırlık maçlarındaki skorlar üzerinde durulmadı hatta Muslera, Nagatomo, Serdar Aziz gibi futbolcuların eksikliğine vurgu yapıldı. Ancak Şampiyonlar Ligi için takviye zorunluluğu da bu zirvede detaylı olarak konuşuldu.

    Galatasaray'da transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...
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    Galatasarayda transfer seferberliği! 1 gidecek, 3 gelecek...

    Buna göre hızlı ve hava toplarında hakim bir stoper, Badou Ndiaye veya o ayarda bir 8 numara ve yine hızlı bir forvet ekonomik koşullar çerçevesinde takıma kazandırılacak.

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