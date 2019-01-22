Galatasarayda Tetteh olmazsa o gelecek! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Tetteh olmazsa o gelecek!

Alan'ın yanına Tetteh'i koymak isteyen Aslan, bu transferi bitiremediği takdirde yıldız ismi kiralayacak.
22 Ocak 2019 Salı, 23:28:57 Güncelleme: 07:51:19
Galatasarayda Tetteh olmazsa o gelecek!

Galatasaray'ın Alan Carvalho transferine bitti gözüyle bakılırken, ikinci santrfor olarak düşündüğü Tetteh için de girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasarayda Tetteh olmazsa o gelecek!

Aslan, Tetteh'in kulübü Sparta Prag'ın yoğun çabalara rağmen ikna edilmemesi nedeniyle Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamayı planlıyor.

Galatasarayda Tetteh olmazsa o gelecek!

İngiliz ekibinin, önceliğinin 23 yaşındaki Belçikalı golcüyü satmak olduğu öğrenilirken, belirlenen 20 milyon euro'luk transfer bedelini herhangi bir kulübün karşılamadığı kaydedildi.

Galatasarayda Tetteh olmazsa o gelecek!

Geçen sezon 6.5 milyon euro'ya Wolfsburg'a 1 yıllığına kiralanan Origi için yarım sezonluğuna 3 milyon euro'luk kiralama bedeli biçildi.

Galatasarayda Tetteh olmazsa o gelecek!

Sarı-kırmızılı kulübün Tetteh için son çalışmalardan da sonuç alınmadığı takdirde Origi'yi getirmeyi hedeflediği bildirildi.

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