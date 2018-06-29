Galatasaray'da tarihi değişim! UEFA, 9 futbolcu ve müthiş rakam...
Son şampiyon Galatasaray'da yepyeni bir dönem başlıyor. Takıma fayda sağlamayan bir çok oyuncu ile sözleşme yenilememe kararı alınırken transfer çalışmaları da son hızla sürüyor... Aynı zamanda sarı kırmızılılar adımlarını UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde atmaya çalışıyor. Mali denge konusuna öncelik veren ve transferlerde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'da artık adımlarını daha emin atacak. İşte yıllık maliyetler, transfer ve takımdaki bazı oyuncular için kapıların kapandığı Galatasaray'daki oyuncu maliyetlerine ilişkin son durum...
TARİHİ KARAR! TOPLAM 9 İSİM... 7 AYRILIK!
Sözleşmesi 30 Haziran'da 4 futbolcunun sözleşmesi bitiyor... 1 isim daha önce takımdan ayrılmıştı. 2 isimle de sözleşme yapılmayacak. Dolayısıyla geçtiğimiz sezon A Takım'da yer alan en az 7 futbolcu yeni sezonda takımda yer almayacak. 2 isimle ilgili son karar ise teknik direktör Fatih Terim'in raporunda gizli. İşte o isimler ve yıllık maliyetleri neticesinde Galatasaray'ın kurtulduğu yüke dair ayrıntılar...
YASİN ÖZTEKİN
Yasin Öztekin de 2014-2015 sezonunda takıma katılmış toplamda 4 Milyon 250 bin Euro'luk bir anlaşma yapmıştı. Sözleşme uzatıp uzatılmayacağı belirsiz olan 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 1 milyon 150 bin Euro (6 Milyon 150 bin TL) kazandı. Yine sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Donk'la devam kararı alınırken sözleşme görüşmelerine başlandığı KAP'a bildirdi.
HAKAN BALTA
Hakan Balta ile ilgili tasarruf konusunda da gözler yine Fatih Terim'de... Yıllık 1 milyon 250 bin Euro (6 milyon 700 bin TL) kazanan 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tudor'un gözüne giremeyen ve kadro dışı kalan Hakan Balta, takımın başına Terim geldikten sonra A takıma çağrılmış
KORAY GÜNTER
4 yılık sözleşmesi kapsamında Galatasaray'a maliyeti 3 Milyon 400 bin TL olan 26 yaşındaki file bekçisi Eray İşcan'ın da sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Yine sözleşmesi yarın bitecek olan Koray Günter de Galatasaray'da başarısız yıllar geçirmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 23 yaşındaki stoper 2013-2014 sezonun ikinci yarısında takıma dahil olmuş ve 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Günter, yarım sezon için 300 bin Euro ve sırasıyla 700 bin Euro, 800 bin Euro, 900 bin Euro ve geçtiğimiz sezon 1 Milyon Euro almıştı.
CARRASO VE LATOVLEVİCİ
Sarı kırmızılı kulüp, Cedric Carrasso ile 600 bin Euro (3 Milyon 200 bin TL) karşılığında 1 yıllık anlaşma yapmıştı. Tecrübeli file bekçisiyle yeni sezonda sözleşme yapılmayacak ve yollar ayrılacak. Yıllık ücreti 750 bin Euro (4 Milyon TL) olan Latovlevici'yle ise de 1+1 yıl şeklinde opsiyonlu bir anlaşma yapılmıştı. Performansıyla göze girmeyen Rumen futbolcuda opsiyon kullanılmayacak ve bu isimle de yollar ayrılacak.
UMUT GÜNDOĞAN
4,5 yıllık anlaşma yapılan ve geçen sezon 1 milyon 800 bin TL sabit ücret alan Umut Gündoğan'ın 31 Mayıs 2018'de sözleşmesi bitmiş ve sarı kırmızılılar, istenileni veremeyerek beklentilerin altında kalan yüksek ücretli bir isimden daha kurtulmuştu. 4,5 sezonluk anlaşma yapılan Umut Gündoğan, TL cinsinden yapılan bu anlaşma kapsamında toplamda 5 Milyon 675 bin TL kazandı.
TERİM'DEN 8,5 MİLYON TL'LİK KARAR...
Takımda düşünülmediği gerekçesiyle geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Standard Liege'ye kiralanan Cavanda ile İspanya takımlarından Sevilla'ya kiralanan Carole ise takıma geri döndü. Sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Cavanda'nın yıılık ücreti 875 bin Euro (4 Milyon 690 bin TL). Yine 2019'da sözleşmesi bitecek olan Lionel Carole'nin yıllık aldığı ücret ise 700 bin Euro (3 Milyon 750 bin TL). Bu iki oyuncunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ya da nasıl değerlendirilecekleri doğrultusunda kaderlerini teknik direktör Fatih Terim'in yönetime vereceği raporu belirleyecek.
İLK TRANSFERE YILLIK 2 MİLYON TL
Galatasaray faydalanamadığı isim olan Umut Gündoğan yerine geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisarspor'un başarısında pay sahibi olan Muğdat Çelik'i transfer etti. 28 yaşındaki oyuncu 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 4 gol atarken 4 asist üretti. Muğdat, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise adeta fark yaratan performansıyla dikkat çekti. Hücum bölgesinde oynayan futbolcu, kupada çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol attı ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray, Muğdat Çelik ile 1+1+1 yıllık sözleşme imzalarken oyuncuya önümüzdeki sezon 2 Milyon TL ödeyeceğini KAP'a bildirdi.
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