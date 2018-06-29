Galatasaray'da tarihi değişim! UEFA, 9 futbolcu ve müthiş rakam...

KORAY GÜNTER

4 yılık sözleşmesi kapsamında Galatasaray'a maliyeti 3 Milyon 400 bin TL olan 26 yaşındaki file bekçisi Eray İşcan'ın da sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Yine sözleşmesi yarın bitecek olan Koray Günter de Galatasaray'da başarısız yıllar geçirmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 23 yaşındaki stoper 2013-2014 sezonun ikinci yarısında takıma dahil olmuş ve 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Günter, yarım sezon için 300 bin Euro ve sırasıyla 700 bin Euro, 800 bin Euro, 900 bin Euro ve geçtiğimiz sezon 1 Milyon Euro almıştı.