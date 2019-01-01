Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mariano'nun yeni adresi...
Devre arası transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...
1 Ocak 2019 Salı, 09:52:14
Güncelleme: 09:53:22
Transferde sürpriz gelişme... Gelen teklifler ışığında transfer değerlendirmeleri yapan sarı kırmızılı ekipte son dakika gelişmesi... İşte detaylar:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a satmak üzere olan Galatasaray, Maicon'un transferi için de Suudi Arabistan ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik heyeti tecrübeli sağ bek Mariano'yu da elden çıkarılacaklar listesine ekledi. Brezilyalı oyuncudan Mariano'dan 2-3 milyon Euro bonservis bekleniyor.
İsmi haftalardır Flamengo ile anılan Mariano içinse sonunda Brezilya'dan teklif geldi.
Fluminense'de oynadığı dönemde Mariano'nun hocalığını yapan Abel Braga, Flamengo'nun başına geçer geçmez eski oyuncusunu istediğini söyledi.