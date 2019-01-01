Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi... - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mariano'nun yeni adresi...

Devre arası transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

1 Ocak 2019 Salı, 09:52:14 Güncelleme: 09:53:22
Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi...

Transferde sürpriz gelişme... Gelen teklifler ışığında transfer değerlendirmeleri yapan sarı kırmızılı ekipte son dakika gelişmesi... İşte detaylar:

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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi...

Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a satmak üzere olan Galatasaray, Maicon'un transferi için de Suudi Arabistan ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi...

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray teknik heyeti tecrübeli sağ bek Mariano'yu da elden çıkarılacaklar listesine ekledi. Brezilyalı oyuncudan Mariano'dan 2-3 milyon Euro bonservis bekleniyor.

Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi...

İsmi haftalardır Flamengo ile anılan Mariano içinse sonunda Brezilya'dan teklif geldi.

Galatasarayda sürpriz ayrılık! Marianonun yeni adresi...

Fluminense'de oynadığı dönemde Mariano'nun hocalığını yapan Abel Braga, Flamengo'nun başına geçer geçmez eski oyuncusunu istediğini söyledi.

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