Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

95 gün sahalardan uzak kaldı

Yönetim hemen tecrübeli stoperi gündemine alırken, maliyet ve performans araştırması başladı. Ancak Vermaelen'in son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelmesi sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar nedeniyle toplam 95 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız için son kararı Fatih Terim verecek.