Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

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Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a Barcelona'da forma şansı bulamayan Thomas Vermaelen teklif edildi. Yönetim son yıllarda sakatlıkları ile gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim'e bıraktı.
23 Ağustos 2018 Perşembe, 01:15:40 Güncelleme: 01:15:52
Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
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Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
95 gün sahalardan uzak kaldı
Yönetim hemen tecrübeli stoperi gündemine alırken, maliyet ve performans araştırması başladı. Ancak Vermaelen'in son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelmesi sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar nedeniyle toplam 95 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız için son kararı Fatih Terim verecek.
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