Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen - Galeri - Fotomaç
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen

    Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'a Barcelona'da forma şansı bulamayan Thomas Vermaelen teklif edildi. Yönetim son yıllarda sakatlıkları ile gündeme gelen 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim'e bıraktı.
    23 Ağustos 2018 Perşembe, 01:15:40 Güncelleme: 01:15:52
    Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
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    Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

    Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'lı savunma rotasyonuna bir isim daha eklemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
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    • 8
    Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

    Birçok isimle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine giren son isim Thomas Vermaelen oldu...

    Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
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    Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

    Alınan bilgilere göre Belçikalı yıldız menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi.

    Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
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    • 8
    Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

    32 yaşındaki Vermaelen, Barcelona'da forma şansı bulamıyor.

    Galatasaray'da stopere son aday: Thomas Vermaelen
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    Galatasarayda stopere son aday: Thomas Vermaelen

    95 gün sahalardan uzak kaldı

    Yönetim hemen tecrübeli stoperi gündemine alırken, maliyet ve performans araştırması başladı. Ancak Vermaelen'in son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelmesi sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar nedeniyle toplam 95 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız için son kararı Fatih Terim verecek.

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