Galatasaray'dan dev prim!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanması halinde oyuncuları dev bir prim bekliyor. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Akhisar spor maçının ardından soyunma odasına inerek şampiyon olmaları durumunda prim vereceklerini söylemişti. İşte o rekor prim...
18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:00
Güncelleme: 18.05.2019 11:00
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Galatasaray'da şampiyonluğa dev prim!
Spor Toto Süper Lig'de yarın Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
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Galatasaray'da şampiyonluğa dev prim!
Şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu dev mücadelede iki tarafta mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.
Galatasaray'da şampiyonluğa dev prim!
Lig'de son iki haftaya girilirken Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyor. 66 puanlı Galatasaray averajla ilk sırada yer alırken Medipol Başakşehir ikinci Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Galatasaray'da şampiyonluğa dev prim!
31. hafta Sivasspor'a kaybettiği 2 puanla liderlik koltuğunu Galatasaray'a teslim eden Medipol Başakşehir, yaşadığı bu puan kaybıyla şampiyonluk yolunda büyük bir yara almıştı.
Galatasaray'da şampiyonluğa dev prim!
Galatasaray ise aynı hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlamış ve attığı 2 golle 3 puanı cebine koyarak ligde 21 hafta sonra liderlik koltuğunun sahibi olmuştu.