Galatasaray'dan dev prim!

Lig'de son iki haftaya girilirken Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyor. 66 puanlı Galatasaray averajla ilk sırada yer alırken Medipol Başakşehir ikinci Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.