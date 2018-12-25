Galatasaray'da Onyekuru krizi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Onyekuru krizi!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri, sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir talepte bulundu.
25 Aralık 2018 Salı 22:58
Güncelleme: 26.12.2018 09:39
Galatasaray'da hiç de beklenmeyen bir sorun çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
4-2 kazanılan Sivasspor maçında 2 gol atan Henry Onyekuru'nun menajeri, yönetimi arayarak zam taleplerini iletti.
Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1.2 milyon Euro kazanan oyuncusunun, forma giymeyen bir çok isimden az kazandığını söyledi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, bu isteğe yanıt vermediği öğrenildi.
Kariyerine Belçika'nın Eupen takımında başlayan Nijeryalı futbolcu, ASPIRE Senegal, Everton ve Anderlecht formalarını giydi.