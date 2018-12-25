Galatasaray'da Onyekuru krizi! - Fotomaç
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Galatasaray'da Onyekuru krizi!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'nun menajeri, sarı-kırmızılı yönetimden flaş bir talepte bulundu.
25 Aralık 2018 Salı 22:58 Güncelleme: 26.12.2018 09:39
Galatasaray'da Onyekuru krizi!

Galatasaray'da hiç de beklenmeyen bir sorun çıktı.

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Galatasaray'da Onyekuru krizi!

4-2 kazanılan Sivasspor maçında 2 gol atan Henry Onyekuru'nun menajeri, yönetimi arayarak zam taleplerini iletti.

Galatasaray'da Onyekuru krizi!

Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 1.2 milyon Euro kazanan oyuncusunun, forma giymeyen bir çok isimden az kazandığını söyledi.

Galatasaray'da Onyekuru krizi!

Sarı-kırmızılı yönetimin, bu isteğe yanıt vermediği öğrenildi.

Galatasaray'da Onyekuru krizi!

Kariyerine Belçika'nın Eupen takımında başlayan Nijeryalı futbolcu, ASPIRE Senegal, Everton ve Anderlecht formalarını giydi.

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