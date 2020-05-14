Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare
Galatasaray, corona virüsü salgını sonrası liglerin yeniden başlatılması kararının ardından Florya'daki idmanlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takımın yaptığı son antrenmandan kareleri paylaştı. İşte dikkat çeken o kare...
14 Mayıs 2020 Perşembe 13:29
Güncelleme: 14.05.2020 13:37
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Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen Süper Lig'in, 12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilmesinin ardından takımlar da sahaya indi.
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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım sabah seansında sosyal mesafe kuralına uyarak bir idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda, takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun oldukça neşeli olduğu gözlendi. İşte dikkat çeken kareler...