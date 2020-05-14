Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare

Galatasaray, corona virüsü salgını sonrası liglerin yeniden başlatılması kararının ardından Florya'daki idmanlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takımın yaptığı son antrenmandan kareleri paylaştı. İşte dikkat çeken o kare...

14 Mayıs 2020 Perşembe 13:29 Güncelleme: 14.05.2020 13:37
Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen Süper Lig'in, 12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilmesinin ardından takımlar da sahaya indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya'da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım sabah seansında sosyal mesafe kuralına uyarak bir idman gerçekleştirdi.

Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare

Antrenmanda, takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun oldukça neşeli olduğu gözlendi. İşte dikkat çeken kareler...

Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare
Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare
Galatasaray'da neşeli antrenman! Dikkat çeken kare
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