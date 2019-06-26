Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü İstanbul'a geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü İstanbul'a geliyor

Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisinin yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti. Genç kaleci İstanbul'a geliyor...
26 Haziran 2019 Çarşamba 10:18
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü

Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, birçok oyuncu ile temas halinde.

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Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü

Özellikle santrfor bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmılılar, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edicek geniş bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü

Bu bağlamda Muslera'ya alternatif bir kaleci arayan Galatasaray, Taffarel'in övgüyle bahsettiği 21'lik genç yıldız adayı için harekete geçti.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü

Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarında olan Galatasaray, Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri'yi gündemine aldı.

Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü

Brezilya basınından Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Sao Paulo'da olan 21 yaşındaki Lucas Perri'yi kadrosuna katmak istiyor.

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