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Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü İstanbul'a geliyor
Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisinin yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti. Genç kaleci İstanbul'a geliyor...
26 Haziran 2019 Çarşamba 10:18
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Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, birçok oyuncu ile temas halinde.
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Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Özellikle santrfor bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmılılar, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edicek geniş bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Bu bağlamda Muslera'ya alternatif bir kaleci arayan Galatasaray, Taffarel'in övgüyle bahsettiği 21'lik genç yıldız adayı için harekete geçti.
İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarında olan Galatasaray, Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri'yi gündemine aldı.
Galatasaray'da Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü
Brezilya basınından Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Sao Paulo'da olan 21 yaşındaki Lucas Perri'yi kadrosuna katmak istiyor.