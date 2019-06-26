Muslera'nın yerini o dolduracak! Taffarel resmen görüştü İstanbul'a geliyor

Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisinin yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti. Genç kaleci İstanbul'a geliyor...

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





