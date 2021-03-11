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Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüpte Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin depremi sürüyor... Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray yönetimince affedilmeyen ve bileti kesilen Faslı yıldızla sözleşme tek taraflı feshedildi. Bununla beraber sarı kırmızılılarda alınan karar sonrası Muslera ve Arda Turan'ın çok sinirli olduğu ifade edildi. Ayrıca Belhanda'nın kararın kendine tebliğ edilmesinin ardından ilk tepkisi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

Geçen sezon Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftara ağır küfürler eden Younes Belhanda bu sezon da vukuatlarına devam etti. Sivasspor maçından sonra yönetimi hedef alan sözler söyleyen Belhanda'nın bileti kesildi.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

Öte yandan sarı kırmızılı takımın kaptanları Muslera ve Arda Turan'ın bu karara cevabı sert oldu. Öte yandan Belhanda'nın ayrılığı öğrendikten sonraki ilk tepkisi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

TAKIM KAPTANLARI ARDA VE MUSLERA SİNİRLİ!
Galatasaray'da Belhanda'nın takımdan gönderildiğini öğrenen futbolcular idman öncesi büyük bir şok yaşadı. Florya'da dün Belhanda depremi vardı. İdman sırasında kararı öğrenen futbolcular şok yaşadı.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

Özellikle takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk hem üzgün hem de sinirliydi. Belhanda teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı.

Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

BONUSLAR NE OLACAK?
Belhanda, G.Saray bu yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa 500 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa ise 250 bin Euro bonus alacaktı.

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