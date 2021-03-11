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Galatasaray'da Muslera ve Arda Turan çok sinirli! Belhanda kararı sonrası...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüpte Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin depremi sürüyor... Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Galatasaray yönetimince affedilmeyen ve bileti kesilen Faslı yıldızla sözleşme tek taraflı feshedildi. Bununla beraber sarı kırmızılılarda alınan karar sonrası Muslera ve Arda Turan'ın çok sinirli olduğu ifade edildi. Ayrıca Belhanda'nın kararın kendine tebliğ edilmesinin ardından ilk tepkisi de ortaya çıktı. İşte detaylar...