Galatasarayda Modeste tamam!

Modeste'nin toplamda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan bu teklife olumlu yaklaştığı ve Galatasaray'a prensipte 'Evet' dediği öğrenildi. Bu transferin en önemli detaylarından birisi imza parası… Alanyaspor'dan kadroya katılan Emre Akbaba'nın 4 milyon Euro olan bonservis bedeli için kasasından 3 milyon Euro çıkacak Galatasaray'a, kalan 1 milyon Euro için forma sponsoru NEF yardım etmişti.