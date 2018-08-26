Galatasarayda Modeste tamam! - Galeri - Fotomaç
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Galatasaray'da Modeste tamam!

    26 Ağustos 2018 Pazar, 13:07:44 Güncelleme: 13:12:36
    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    Gomis'in yerine geleceğini yazılan Anthony Modeste ile ilgili olumlu gelişmeler var. Çin ekibi TJ Quanjian'dan ayrılma kararı alan Modeste ile yapılan görüşmelerde G.Saray önemli mesafe kat etti

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Çin ekibi Tianjin Quanjian'da alacakları düzenli ödenmeyen Fransız golcü, kulübünü FIFA'ya şikâyet etti. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunsa da Modeste'nin menajeri, oyuncusunun Drogba gibi serbest kalıp Galatasaray'a gelebileceğini iletti. Bu mesaj sonrası Fatih Terim'in forvet listesinde 1 numarada olan Modeste ile pazarlıklar başladı.

    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    Gomis'e 2.5 milyon Euro imza parasını peşin ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 4.5 milyon Euro imza parası talep eden Modeste'ye ise bu parayı 3 sezonda eşit taksitlerle ödemeyi önerdi. 30 yaşındaki Fransız yıldıza 3 yıllık sözleşme ve her sezon geçerli 3.5 milyon Euro garanti ücret 1.5 milyon Euro imza parası teklif edildi.

    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    Modeste'nin toplamda yıllık 5 milyon Euro'yu bulan bu teklife olumlu yaklaştığı ve Galatasaray'a prensipte 'Evet' dediği öğrenildi. Bu transferin en önemli detaylarından birisi imza parası… Alanyaspor'dan kadroya katılan Emre Akbaba'nın 4 milyon Euro olan bonservis bedeli için kasasından 3 milyon Euro çıkacak Galatasaray'a, kalan 1 milyon Euro için forma sponsoru NEF yardım etmişti.

    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    Sarı-kırmızılı kulüp maliyeti yüksek Anthony Modeste transferini de sponsor desteğiyle bitirmeyi planlıyor. Fransız golcüye her sezon ödenecek 1.5 milyon Euro imzaparasını karşılayacak sponsor aranıyor.

    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    Carole'ü 750 bin Euro'ya satan Galatasaray bu parayı Ömer Bayram için Akhisar'a ödemeye hazır. Manisa temsilcisi 2 milyon Euro istiyor ancak Ömer'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etmemesiyle köşeye sıkışıyor. 27 yaşındaki gurbetçi sol bek Galatasaray'a gelmek istiyor. Akhisar indirime giderse, Nagatomo'ya yedek arayan sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'ı kadrosuna katacak.

    Galatasaray'da Modeste tamam!
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    Galatasarayda Modeste tamam!

    MÜJDEYİ O İSİM VERDİ!
    NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

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