Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler... - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray'da Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...

Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes, Galatasaray'ın Marcao transferi hakkında yaptığı açıklama ile kafa karıştırdı. Bu açıklama, 'transfer iptal mi?' sorularına yol açtı...

13 Ocak 2019 Pazar, 08:45:39 Güncelleme: 08:53:24
Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...

Galatasaray'ın Marcao transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoperi transfer ettiğini açıklamıştı.

Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...

Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes'in, dün Marcao transferi hakkında yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...

Galatasaray, Brezilyalı savunmacı Marcao transferini resmen duyururken Chaves cephesinden kafa karıştırıcı bir açıklama geldi. Ancak daha sonra gerçekler ortaya çıktı...

Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...

Chelves Teknik Direktörü Tiago Fernandes bu transferin henüz resmiyet kazanmadığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı;

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