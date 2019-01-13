Galatasarayda Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Marcao transferi iptal mi? İşte gerçekler...
Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes, Galatasaray'ın Marcao transferi hakkında yaptığı açıklama ile kafa karıştırdı. Bu açıklama, 'transfer iptal mi?' sorularına yol açtı...
13 Ocak 2019 Pazar, 08:45:39
Güncelleme: 08:53:24
Galatasaray'ın Marcao transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoperi transfer ettiğini açıklamıştı.
Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes'in, dün Marcao transferi hakkında yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.
Galatasaray, Brezilyalı savunmacı Marcao transferini resmen duyururken Chaves cephesinden kafa karıştırıcı bir açıklama geldi. Ancak daha sonra gerçekler ortaya çıktı...
Chelves Teknik Direktörü Tiago Fernandes bu transferin henüz resmiyet kazanmadığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı;