Galatasarayda kırmızı alarm! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da kırmızı alarm!
Galatasaray'ı çok kritik günler bekliyor. Başakşehir kazanırsa fark 8'e çıkacak, ligde şansı azalacak. Avrupa'ya da veda ederse tek hedef kupa kalacak.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 00:57:19
Güncelleme: 07:56:15
Sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu bir virajdan geçiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, bugün Başakşehir'in kazanması durumunda rakibinin 8 puan gerisine düşecek.
Haftaya Başakşehir'e kaybederse fark 11'e yükselecek ve şampiyonluk ümitleri Aralık ayında iyice azalacak.
Süper Lig'de kötü günler yaşayan Cimbom, Avrupa kupalarına da veda edebilir.
BASKI HİSSEDİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya yenilerek Avrupa kupalarında devam etme şansını riske atmıştı.