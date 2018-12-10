Galatasarayda kırmızı alarm! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray'da kırmızı alarm!

Galatasaray'ı çok kritik günler bekliyor. Başakşehir kazanırsa fark 8'e çıkacak, ligde şansı azalacak. Avrupa'ya da veda ederse tek hedef kupa kalacak.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 00:57:19 Güncelleme: 07:56:15
Galatasarayda kırmızı alarm!

Sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu bir virajdan geçiyor.

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Galatasarayda kırmızı alarm!

Son olarak evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, bugün Başakşehir'in kazanması durumunda rakibinin 8 puan gerisine düşecek.

Galatasarayda kırmızı alarm!

Haftaya Başakşehir'e kaybederse fark 11'e yükselecek ve şampiyonluk ümitleri Aralık ayında iyice azalacak.

Galatasarayda kırmızı alarm!

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Cimbom, Avrupa kupalarına da veda edebilir.

Galatasarayda kırmızı alarm!

BASKI HİSSEDİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya yenilerek Avrupa kupalarında devam etme şansını riske atmıştı.

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