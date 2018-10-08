Galatasarayda forvet transferi tamam!

Sarı-Kırmızılılar mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Müzakereler sürüyor.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 18:26:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da forvet transferi tamam!
1
7
Galatasaray, Antalya deplasmanında forvet olarak görev yapan libero Donk'unkafasıyla 1-0 kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da forvet transferi tamam!
2
7
Maçtan sonra G. Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Fatih Hocamız bana, 'Seni santrfor transferinden kurtardım' diye espri yaptı. Hocamızın şakaları bitmiyor" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Galatasaray'da forvet transferi tamam!
3
7
Ancak işin aslı farklı. Sarı-Kırmızılı takım, ocak ayında kesin olarak takıma bir golcü alacak. O isim de Everton forması giyen 28 yaşındaki Senegalli forvet Niasse...
Galatasaray'da forvet transferi tamam!
4
7
İki kulüp, oyuncunun ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar kiralanmasında anlaşma sağladı. Niasse'nin Everton'la 2020'ye kadar mukavelesi var.
Galatasaray'da forvet transferi tamam!
5
7
İKİ KATI FARK VAR
G.Saray, mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Everton, 2016'da Lokomotiv Moskova'ya onun için yaklaşık 18 milyon euro ödemişti.
Galatasaray'da forvet transferi tamam!
6
7
Galatasaray, 5 milyon euroluk bir madde talep ederken, Everton'ın 10 milyon eurodan aşağıya inmek istemediği öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıklar uzun sürecek gibi gözüküyor.