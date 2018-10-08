Galatasarayda forvet transferi tamam! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da forvet transferi tamam!

    Sarı-Kırmızılılar mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Müzakereler sürüyor.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 18:26:36
    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    Galatasarayda forvet transferi tamam!

    Galatasaray, Antalya deplasmanında forvet olarak görev yapan libero Donk'unkafasıyla 1-0 kazandı.

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    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    Galatasarayda forvet transferi tamam!

    Maçtan sonra G. Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Fatih Hocamız bana, 'Seni santrfor transferinden kurtardım' diye espri yaptı. Hocamızın şakaları bitmiyor" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    Galatasarayda forvet transferi tamam!

    Ancak işin aslı farklı. Sarı-Kırmızılı takım, ocak ayında kesin olarak takıma bir golcü alacak. O isim de Everton forması giyen 28 yaşındaki Senegalli forvet Niasse...

    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    Galatasarayda forvet transferi tamam!

    İki kulüp, oyuncunun ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar kiralanmasında anlaşma sağladı. Niasse'nin Everton'la 2020'ye kadar mukavelesi var.

    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    Galatasarayda forvet transferi tamam!

    İKİ KATI FARK VAR

    G.Saray, mukaveleye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Everton, 2016'da Lokomotiv Moskova'ya onun için yaklaşık 18 milyon euro ödemişti.

    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    Galatasarayda forvet transferi tamam!

    Galatasaray, 5 milyon euroluk bir madde talep ederken, Everton'ın 10 milyon eurodan aşağıya inmek istemediği öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıklar uzun sürecek gibi gözüküyor.

    Galatasaray'da forvet transferi tamam!
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    • 7
    Galatasarayda forvet transferi tamam!
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