Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Süper Lig'in ilk yarısında Gaziantep maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Bir süredir formasından uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

12 Ocak 2020 Pazar 20:09 Güncelleme: 12.01.2020 20:09
Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Florin Andone, antrenmanlarına bireysel olarak devam ediyor. İspanyol basınına röportaj veren Rumen golcü, Galatasaray'daki geleceğine dair sözler sarf etti.
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Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!
''BRIGHTON NE ZAMAN İSTERSE DÖNERİM''
"Şu an için Cordoba'da antrenman yapıyorum. İki hafta içinde belki Galatasaray'da, belki de Brighton'da olacağım. Eğer Brighton'da beni tekrar kadroda görmek isterlerse, istedikleri zaman oraya dönerim." dedi.
Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!

''G.SARAY TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ GİBİ''
Galatasaray'daki ortamın çok farklı olduğunu da belirten Andone; "Ancak Galatasaray'da yaşadığım duygu çok farklı, Türkiye'nin Real Madrid'i gibi, inanılmaz bir kulüp. Her ne kadar elenmiş olsak da; Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansım oldu." dedi.
Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!

Rumen forvet ayrıca gelecekteki hayalleri üzerine de; "Önemli olan tek şey bu oyunda anılar. İleride bir gün torunlarıma İspanya'da, Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı anlatacağım.

Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!

Kazandığım her şeye şükür ediyorum. Şu anda 26 yaşındayım, umarım en az 4-5 sene daha oynayabilirim." dedi.

Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!
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