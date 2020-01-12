Galatasaray'da Florin Andone'den flaş ayrılık açıklaması!

''G.SARAY TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ GİBİ''

Galatasaray'daki ortamın çok farklı olduğunu da belirten Andone; "Ancak Galatasaray'da yaşadığım duygu çok farklı, Türkiye'nin Real Madrid'i gibi, inanılmaz bir kulüp. Her ne kadar elenmiş olsak da; Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansım oldu." dedi.