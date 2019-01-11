Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'da flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da talipleri gün geçtikçe artan ancak sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklayan Ozan Kabak ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
11 Ocak 2019 Cuma, 11:51:53
Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ın talipleri gün geçtikçe artıyor.

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Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor

Adı Manchester United, Roma ve Inter gibi devlerle anılan genç yeteneğin devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşuluyordu.

Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor

Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor

Genç oyuncu Galatasaray'da kalacağını açıklamasına rağmen İtalya Ligi ekiplerinden Roma, Ozan Kabak için ısrarını sürdürüyor.

Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor

Sky Italia'dan Di Marzio'nun haberine göre, Ozan'ın menajeriyle Roma yetkilileri 12 Ocak Cumartesi günü bir görüşme gerçekleştirecek.

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