Galatasarayda flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da flaş Ozan Kabak gelişmesi! Görüşmeler başlıyor
Galatasaray'da talipleri gün geçtikçe artan ancak sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklayan Ozan Kabak ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
11 Ocak 2019 Cuma, 11:51:53
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ın talipleri gün geçtikçe artıyor.
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Adı Manchester United, Roma ve Inter gibi devlerle anılan genç yeteneğin devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşuluyordu.
Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.
Genç oyuncu Galatasaray'da kalacağını açıklamasına rağmen İtalya Ligi ekiplerinden Roma, Ozan Kabak için ısrarını sürdürüyor.
Sky Italia'dan Di Marzio'nun haberine göre, Ozan'ın menajeriyle Roma yetkilileri 12 Ocak Cumartesi günü bir görüşme gerçekleştirecek.