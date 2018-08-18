Galatasarayda Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı!
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 20:00:08
Güncelleme: 20:01:15
Galatasaray'da Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı!
Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
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Galatasaray'da Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı!
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Emre Akbaba takımıyla da ilk idmanına çıktı.
Galatasaray'da Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüp ile ilk antrenmanına çıkan Emre Akbaba'yı idman öncesi takım arkadaşlarına takdim etti.
Galatasaray'da Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı!
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.
Galatasaray'da Emre Akbaba ilk antrenmanına çıktı!
Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapılırken, bir sonraki bölümde gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.