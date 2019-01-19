Galatasarayda derin çatlak! - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da derin çatlak!

Sarı kırmızılı ekipte Ozan Kabak'ın Alman ekibi Stuttgart'a satılması Fatih Terim'i çıldırttı! Tecrübeli teknik adam "Beni en sonunda delirtecekler" diyerek çıkıştı...

19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:43:06 Güncelleme: 07:50:13
Galatasarayda derin çatlak!

Fatih Terim ile yönetim arasındaki çatlak giderek derinleşiyor...

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Galatasarayda derin çatlak!

Daha önce transfer döneminde yönetimle ters düşen Fatih Terim, Ozan'ın satışı için de Mustafa Cengiz'le karşı karşıya geldi.

Galatasarayda derin çatlak!

Dış transferi Florya'ya bırakan yönetim Fatih Terim'e "Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Ozan'ı satmazsak diğer transferleri nasıl yapacağız" yanıtı verdi.

Galatasarayda derin çatlak!

Ozan Kabak'ın satışına Fatih Terim'in karşı çıktığı ve yönetimi kast ederek "Beni en sonunda delirtecekler" dediği ortaya çıktı...

Galatasarayda derin çatlak!

Yönetim ise Fatih Terim'e "Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Rodrigues'in satışından 4 milyon Euro kaldı. İki forvet bir stoperi başka nasıl alacağız. Ozan'ı o yüzden sattık" yanıtı verdi.

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