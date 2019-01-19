Galatasarayda derin çatlak! - Fotomaç
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Galatasaray'da derin çatlak!
Sarı kırmızılı ekipte Ozan Kabak'ın Alman ekibi Stuttgart'a satılması Fatih Terim'i çıldırttı! Tecrübeli teknik adam "Beni en sonunda delirtecekler" diyerek çıkıştı...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 01:43:06
Güncelleme: 07:50:13
Fatih Terim ile yönetim arasındaki çatlak giderek derinleşiyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce transfer döneminde yönetimle ters düşen Fatih Terim, Ozan'ın satışı için de Mustafa Cengiz'le karşı karşıya geldi.
Dış transferi Florya'ya bırakan yönetim Fatih Terim'e "Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Ozan'ı satmazsak diğer transferleri nasıl yapacağız" yanıtı verdi.
Ozan Kabak'ın satışına Fatih Terim'in karşı çıktığı ve yönetimi kast ederek "Beni en sonunda delirtecekler" dediği ortaya çıktı...
Yönetim ise Fatih Terim'e "Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Rodrigues'in satışından 4 milyon Euro kaldı. İki forvet bir stoperi başka nasıl alacağız. Ozan'ı o yüzden sattık" yanıtı verdi.