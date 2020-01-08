Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

Süper Lig'in transfer dönemine hızlı giriş yapan takımı Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda transfer harekatı tam gaz devam ederken takımdan ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı. Cimbom'da Nagatomo, Mariano, Emre Mor, Babel ve Nzonzi gibi isimlerle vedalaşılması beklenirken yıldız futbolcu da yol ayrımına geldi. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi... | Galatasaray son dakika transfer haberleri...
8 Ocak 2020 Çarşamba 23:07 Güncelleme: 08.01.2020 23:10
Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
Ara transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başlarken umulmadık bir gelişme yaşandı.
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Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in ilk 17 haftasını 27 puanla kapatırken 7. sırada yer aldı ve beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atan Aslan'da takımın sahada gösterdiği performans umut vermezken gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.

Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

İlk yarı itibarıyla takımdaşlık olgusundan uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim duruma el koyma kararı almıştı.

Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

Deneyimli teknik adam yaptığı konuşmalarda sık sık ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.

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