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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
Süper Lig'in transfer dönemine hızlı giriş yapan takımı Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda transfer harekatı tam gaz devam ederken takımdan ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı. Cimbom'da Nagatomo, Mariano, Emre Mor, Babel ve Nzonzi gibi isimlerle vedalaşılması beklenirken yıldız futbolcu da yol ayrımına geldi. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi... | Galatasaray son dakika transfer haberleri...
8 Ocak 2020 Çarşamba 23:07
Güncelleme: 08.01.2020 23:10
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Ara transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başlarken umulmadık bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in ilk 17 haftasını 27 puanla kapatırken 7. sırada yer aldı ve beklentileri karşılayamadı.
Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atan Aslan'da takımın sahada gösterdiği performans umut vermezken gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.
İlk yarı itibarıyla takımdaşlık olgusundan uzak bir görüntü çizen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim duruma el koyma kararı almıştı.
Deneyimli teknik adam yaptığı konuşmalarda sık sık ocak ayını işaret etmiş ve yapılacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.