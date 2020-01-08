Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif

Süper Lig'in transfer dönemine hızlı giriş yapan takımı Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılarda transfer harekatı tam gaz devam ederken takımdan ayrılacak olan isimler de netleşmeye başladı. Cimbom'da Nagatomo, Mariano, Emre Mor, Babel ve Nzonzi gibi isimlerle vedalaşılması beklenirken yıldız futbolcu da yol ayrımına geldi. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve yaşanan gündem yaratacak transfer gelişmesi... | Galatasaray son dakika transfer haberleri...

8 Ocak 2020 Çarşamba 23:07 Güncelleme: 08.01.2020 23:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





