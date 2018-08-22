Galatasarayda Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste!
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:24:48
Güncelleme: 00:50:22
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste!
Galatasaray forvet hattında da değişime gitmeye hazırlanıyor. Bafetimbi Gomis'i Al Nassr'a vermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip yerine Anthony Modeste'yi alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste!
Sezonu gol kralı olarak tamamlamasının ardından yönetimden zam talebinde bulunan ancak karşılık bulamayan Fransız yıldızın menajeri, Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste!
Gomis için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, golcü oyuncudan gelecek yanıtı beklerken alternatif çalışmalarını da sürdürüyor.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste!
ÇİN'DEN AYRILDI
Cimbom, Gomis'in "satılması halinde" ilk sıraya Çin ekibi Tianjin'le sözleşmesini fesheden Anthony Modeste'yi koydu.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis’in yerine Anthony Modeste!
30 yaşındaki Fransız yıldız ve menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi. Avrupa'dan da teklifler alan Modeste'nin Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.